No seu discurso sobre o estado da Nação, hoje no parlamento, João Lourenço sublinhou que "o Governo tem estado a trabalhar para garantir acessos diferenciados a Cabinda, com vista a ultrapassar a descontinuidade geográfica e melhorar as condições de vida das populações e a economia desta parcela do território nacional", delimitada pelos Congos e pelo Oceano Atlântico.

"Será colocado em breve em operação um 'ferry boat roll on roll off' que ligará as cidades do Soyo a Cabinda, o que permitirá o acesso diário àquela província de 240 passageiros e 1200 toneladas de produtos diversos", disse o chefe do executivo angolano.

Atualmente as ligações a Cabinda são garantidas por transporte aéreo.

João Lourenço destacou também o projeto do porto do Caio, na mesma província, cujas obras já foram retomadas e "irá ter um impacto estruturante na economia da região".

Ainda no domínio marítimo realçou o desenvolvimento do projeto integrado da baía de Moçâmedes, que, afirmou, permitirá o ressurgimento do turismo no local e a criação de centenas de postos de trabalho.

O Presidente angolano apontou também o reforço do programa de transporte rodoviário, com a entrega de mais de 160 autocarros às várias províncias, entre as quais 153 para Luanda, bem como o transporte ferroviário que vai ser reforçado com 14 unidades múltiplas diesel (locomotivas).

