"Este ano verifica-se novamente um aumento quer em termos dos animais abatidos quer no número de expositores de fumeiro. São cerca de 520 animais abatidos e 50 expositores exclusivamente de fumeiro e isto vai traduzir-se em cerca de 1,5 milhões de euros de vendas diretas", afirmou Fátima Fernandes, que falava depois da apresentação do certame, que aconteceu em Salto, localidade daquele concelho do norte do distrito de Vila Real.

Os quatro dias da feira vão, segundo a autarca, "contribuir muito para a economia local".

"Porque há toda uma economia a acontecer nos restaurantes, um pouco por todo o concelho, e também na venda de produtos endógenos. São mais dois ou três milhões sem dúvida alguma só num fim de semana", afirmou, acrescentando que o "alojamento turístico está todo ocupado".

A autarca disse que os produtores vendem na feira mais de 60% da sua produção, vendendo o restante nos seus estabelecimentos, em outras feiras da região e também através da plataforma 'online' que abrirá quando terminar o certame.

"E há muitos produtores que já têm aqueles clientes fiéis, que já nem sequer vêm à feira e que encomendam diretamente o fumeiro", frisou.

Fátima Fernandes disse ainda que Montalegre tem conseguido atrair mais produtores novos para esta atividade.

"E isso é aquilo que nos incentiva a fazer mais e melhor, é verificar que as novas gerações têm aderido de forma muito significativa a esta atividade. Na feira temos os avós, temos os pais e já temos os filhos muito jovens e a assumirem, cada um deles, a sua própria exploração", realçou.

São, frisou, jovens empreendedores que percebem que "podem viver na sua terra e ter rendimento".

Fátima Fernandes disse que, no entanto, para além do fumeiro, haverá na feira também cerca de 20 expositores de outros produtos, como o mel, pão, licores e compotas.

"O que nos diferencia são as práticas artesanais de fabrico. São produtos da ancestralidade, de um conhecimento muito antigo que passou de avós para netos e, portanto, são produtos naturais, os animais são acompanhados desde que são pequeninos até ao abate, que é feito no matadouro regional", frisou.

Fátima Fernandes realçou ainda "uma garantia da qualidade porque há uma fiscalização muito apertada de todos os produtos que entram no espaço da feira".

