A previsão da Fed, em março, era de um crescimento de 1,7%, que foi agora revisto para 1,4%, numa altura em que existe incerteza sobre o impacto das tarifas implementadas pelo Presidente Donald Trump na economia.

Para 2026, a estimativa é que o Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA se irá expandir 1,6%, tambÉm abaixo da previsão de março (1,8%), e para 2027 mantém-se nos 1,8%.

No que diz respeito à inflação, a Fed prevê agora que se irá fixar em 3% este ano e 2,4% no próximo, o que compara com taxas de 2,7% e 2,2%, respetivamente, nas previsões de março.

Já para a taxa de desemprego, o banco central reviu ligeiramente em alta de 4,4% para 4,5% em 2025 e de 4,3% para 4,5% em 2026, recuando para 4,4% em 2027.

Nesta reunião, a Fed decidiu novamente manter as taxas diretoras no intervalo de 4,25%-4,5%, pela quarta vez consecutiva, mesmo depois de apelos de Donald Trump para um corte de juros.

MES // JNM

Lusa/Fim