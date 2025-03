A expectativa é de que a Fed "mantenha as taxas inalteradas na reunião de 19 de março [hoje], deixando o intervalo objetivo inalterado entre 4,25% e 4,50% pela segunda reunião consecutiva", sinaliza o diretor de Investimento Global em Obrigações da Allianz Global Investors (Allianz GI), Michael Krautzberger, numa análise.

"A Reserva Federal está a ter de navegar os riscos de uma baixa no crescimento, mas com os riscos de inflação a pairarem no horizonte", acrescenta.

Paolo Zanghieri, economista sénior da Generali Investments, aponta que a "extrema incerteza desencadeada pelos primeiros movimentos da nova administração dos EUA representa riscos para o emprego e para a inflação numa economia que ainda mostra uma procura doméstica saudável e uma inflação estável", numa nota de análise.

A Xtb tem igualmente a expetativa de que a Fed "mantenha a sua taxa de juro inalterada na próxima semana nos 4,25% - 4,50%", sendo que "as projeções podem ainda indicar mais dois cortes de 25 pontos base nas taxas em 2025".

A Fed cortou os juros três vezes em 2024 - em setembro, novembro e dezembro -, começando 2025 com uma pausa nas reduções, em janeiro.

A reunião de dois dias da Fed do mês de março termina hoje, estando agendada uma conferência de imprensa do presidente do banco central, Jerome Powell, para explicar a decisão tomada.

