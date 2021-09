Em comunicado, a FAO refere que o apoio dado no contexto do arranque da nova campanha agrícola 2021-2022 em Angola vai beneficiar agricultores familiares, cooperativas agrícolas de mulheres e jovens empreendedores.

A representante da FAO em Angola, Gherda Barreto, citada no comunicado, participou no ato central do arranque da campanha no município do Cuito Cuanavale, província do Cuando Cubango, juntamente com o ministro da Agricultura e Pescas, António de Assis.

Segundo Gherda Barreto, esta ajuda visa apoiar pequenos agricultores familiares e cooperativas de mulheres e jovens agro empreendedores a prosperarem nesta nova campanha, contribuindo para a segurança alimentar das famílias rurais angolanas.

O documento frisa que a entrega dos 'kits' será feita de acordo com as necessidades identificadas, sendo agrupados de acordo com as categorias: combate à seca, mulheres empreendedoras, jovens do agronegócio, escolas de campo resilientes e reforço da nutrição.

"Por exemplo, o 'kit' de combate à seca é composto por sistemas de irrigação com motobomba, mangueiras, tanques de depósito de água, sementes de milho, massango e feijão, blocos de sais minerais para o gado, produtos veterinários para tratar de animais", indica a nota.

Já o 'kit' de mulheres empreendedoras inclui motos para o transporte de produtos, moageira para a transformação em farinha e também tanques de irrigação e conservação de água das chuvas, sementes de cereais e hortícolas (tomate, melancia, cenoura, beringela, entre outros).

Enquanto o 'kit' de escolas de campo resilientes tem painéis solares portáteis e diversas fruteiras (mangueiras, limoeiros, ameixoeiras), além de propágulos de batata-doce, galinhas e produtos veterinários para tratamento de animais.

Todos os 'kits' incluem também catanas, enxadas, barras de sabão, no contexto da prevenção da covid-19, sendo ainda os agricultores beneficiados com formação sobre como utilizar cada material e produto.

