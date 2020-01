Falhas no provedor internacional provocam instabilidade na Internet em Cabo Verde

Cabo Verde está desde quarta-feira à tarde com um "problema de grave" de instabilidade nos serviços de Internet, provocados por falhas no provedor internacional do serviço, divulgou hoje a Cabo Verde Multimédia.

economia

Lusa

