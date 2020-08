O apoio resulta de uma parceria entre a ExxonMobil e a organização não-governamental africana Mothers2mothers, indica uma nota distribuída hoje à comunicação social.

"O apoio será investido no Centro de Saúde da Matola II, em Maputo, para empregar 20 'Mães Mentoras' - mulheres que vivem com HIV e são trabalhadoras comunitárias de saúde. Estas mães mentoras utilizarão as suas competências e experiência prática para aumentar o número de mulheres que acedem aos serviços de prevenção da transmissão vertical do HIV", explica a nota.