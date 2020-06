Exportações sobem 3,5% e importações 6,4% para valores recorde em 2019 - INE

As exportações aumentaram 3,5% e as importações de bens subiram 6,4% em 2019, para 59.895 e 80.287 milhões de euros, respetivamente, atingindo os valores mais elevados da série das Estatísticas do Comércio Internacional do INE.