Exportações e importações terão aumentado 7,8% e 7,1% no 1.º trimestre

Lisboa, 29 abr 2025 (Lusa) -- As exportações aumentaram 7,8% e as importações subiram 7,1% no primeiro trimestre, em termos nominais e em relação ao período homólogo, segundo a estimativa rápida divulgada hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).