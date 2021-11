De acordo com os dados provisórios do Comércio Externo, em outubro de 2021 as exportações de Cabo Verde totalizaram 516 milhões de escudos (4,6 milhões de euros), correspondendo a uma diminuição de 86 milhões de escudos (778 mil euros).

No mês passado, a Europa continuou a ser o principal cliente de Cabo Verde, absorvendo cerca de 91,5% do total das exportações cabo-verdianas, prosseguiu o INE.

A nível de países, a Espanha o lidera o ranking dos principais clientes de Cabo Verde na zona económica europeia, representando 72,1% no mês de outubro de 2021.

Portugal ocupa o segundo lugar na estrutura das exportações (11,2%), seguido dos Estados Unidos da América (8,1%) e da Itália (7,0%).

No mês de outubro de 2021, os produtos mais exportados por Cabo Verde foram os preparados e conservas de peixes (76,7%), seguidos das bebidas alcoólicas (6,5%) e vestuários (5,7%).

No período em análise, as importações de Cabo Verde diminuíram 6,4%, face ao mês de outubro de 2020.

O continente europeu continuou a ser o principal fornecedor de Cabo Verde, com um peso de 72,0% do montante total, seguido de Ásia/Oceânia (16,7%), América (6,2%), Resto do Mundo (2,7%) e África (2,4%).

A nível de países, Portugal lidera entre os fornecedores de Cabo Verde, com 46,8% do total, seguido de Espanha (8,8%), China (7,5%), Países Baixos (6,2%) e Omã (3,3%).

Em outubro, os produtos mais importados por Cabo Verde foram os combustíveis (14,2%), seguido dos reatores e caldeira (7,0%), veículos automóveis (6,8%), ferro e suas obras (5,3%), máquinas e motores (5,3%) e arroz (4,4%).

Relativamente às importações por grandes categorias de bens, em outubro Cabo Verde importou mais bens de consumo (19,5%) e combustíveis (115%), em relação ao mesmo mês de 2020.

Em sentido inverso, houve uma queda nos bens intermédios (-14,7%) e nos bens de capital (-64,7%).

Em outubro, ainda segundo o INE, houve um aumento das reexportações em (281,5%), um défice da balança comercial de 5,6% e a taxa de cobertura decresceu 0,8 pontos percentuais.

RIPE // VM

Lusa/Fim