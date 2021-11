O valor exportado pelos países de língua portuguesa para o território fixou-se em 574 milhões de patacas (63,3 milhões de euros), no período em análise, de acordo com Direção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC) de Macau.

Já o montante importado pelo bloco lusófono de mercadorias de Macau, naquele período, caiu 47,2%, ficando-se pelos seis milhões de patacas (662 mil euros).

O valor exportado de mercadorias por Macau, entre janeiro e outubro, foi de 10,75 mil milhões de patacas (1,18 mil milhões de euros), mais 24,3%, comparativamente a igual período de 2020, enquanto a importação de mercadorias cifrou-se em 123,77 mil milhões de patacas (13,6 mil milhões de euros), ou seja, mais 83,8%, em termos anuais, indicou a DSEC.

O défice da balança comercial de Macau nos primeiros dez meses deste ano fixou-se em 113,01 mil milhões de patacas (12,5 mil milhões de euros), mais 54,34 mil milhões de patacas (5,9 mil milhões de euros), em comparação com o período homólogo do ano passado (58,7 mil milhões de patacas ou 6,5 mil milhões de euros).

Entre janeiro e outubro, o valor total do comércio externo de mercadorias foi de 134,52 mil milhões de patacas (14,8 mil milhões de euros) e subiu 77,1%, em relação aos 75,97 mil milhões de patacas (8,3 mil milhões de euros) registados no período homólogo do ano passado.

