Exportações dos países lusófonos para a China sobem 0,06% em 2019

As exportações dos países de língua portuguesa para a China subiram 0,06% em 2019, em comparação com o ano anterior, de acordo com os Serviços da Alfândega chineses.

economia

Lusa

economia/exportacoes-dos-paises-lusofonos-para-a-china_5e58cc09ecd625127879682b