Exportações diminuíram e importações aumentaram em Cabo Verde em 2019 As exportações diminuíram 14% e as importações aumentaram 2,7% em Cabo Verde em 2019, relativamente ao ano de 2018, segundo dados divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatísticas (INE) cabo-verdiano.





De acordo com os dados provisórios do Comércio Externo, no ano de 2019 as exportações de Cabo Verde representaram 55 milhões de euros, enquanto as importações foram calculadas em 710 milhões de euros.

De acordo com o INE, a Europa continuou a ser o principal cliente de Cabo Verde, absorvendo cerca de 96,4% do total das exportações do país.

A nível dos países, a Espanha liderou o ranking dos principais clientes de Cabo Verde na zona económica europeia, representando, no período em análise, 77,5% do total das exportações do arquipélago.

Preparados e conservas de peixes (60,7%), peixes, crustáceos e moluscos (16,2%) e vestuários (10,6%) foram os três produtos mais exportados por Cabo Verde durante o ano de 2019.

Quanto às importações, o continente europeu continuou igualmente a ser o principal fornecedor de Cabo Verde, com 79,6% do montante total, seguido de Ásia/Oceânia (10,1%), América (6,2%), Resto do Mundo (2,1%) e a África (2,0%).

Portugal liderou entre os fornecedores de Cabo Verde, com 42% do total, 1,4 pontos percentuais a mais em relação ao ano anterior, seguido de Países Baixos e da Espanha, com respetivamente, 12,5% e 10,5% do total das importações, prosseguiu o INE.

Os combustíveis lideram o ranking com 11,8%, seguidos de reatores e caldeiras (7,5%), veículos automóveis (6,4%), máquinas e motores (5,9%), ferro e suas obras (5,5%), cereais (4,5%), leite (4,2%), plásticos e suas obras (3,5%), carnes e miudezas comestíveis (3,3%) e bebidas alcoólicas (3,0%).

No ano passado, os produtos mais importados atingiram 55,5% do montante total das importações de Cabo Verde, contra os 55,4% alcançados por esses mesmos produtos no ano de 2018).

Nas importações por grandes categorias de bens, os dados provisórios do INE mostram que no ano passado os bens de consumo continuaram a ser a principal categoria económica de bens importados por Cabo Verde, com 47,6% do total.

No período em análise, Cabo Verde registou um aumento das reexportações em 18,4%, comparativamente ao ano de 2018.

Em 2019, o défice da balança comercial aumentou 4,4% e a taxa de cobertura diminuiu em 1,5 pontos percentuais, concluiu o INE.

