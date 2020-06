Nos primeiros três meses deste ano, a subida observada foi de 4,4% em volume, em termos homólogos, refere a ViniPortugal em comunicado, lembrando que estes são os dados mais recentes sobre o desempenho do setor vitivinícola.

Por grupo de mercados de destino das exportações, a União Europeia teve um comportamento oposto face ao registado nos designados países terceiros (que inclui, nomeadamente, países como os Estados Unidos, Canadá, Brasil e a China), ao registar uma queda de 14,4% em valor.

As exportações para os países terceiros, no período em análise, denotou um crescimento de 22,8%, para um valor próximo dos 99 milhões de euros, quando comparado com o primeiro trimestre do ano passado.

A ViniPortugal refere ainda que os países que apresentaram crescimentos de dois dígitos nas importações de vinhos portugueses são a Coreia do Sul (44,2%), México (34,7%), Estados Unidos (18,8%), Japão (15,4%) e o Canadá (12,0%).

No espaço da União Europeia o destaque vai para a Suécia, que teve um desempenho positivo, com um crescimento de 26,0% em valor, sendo que as maiores quedas verificaram-se na Dinamarca (-23,4%), na China (-29,7%), em Macau (-52,1%) e na Rússia (-36,6%).

De acordo com a ViniPortugal, a Coreia do Sul merece ser destacada por ser o destino de maior preço médio (6,21 euros), seguida por Hong Kong (5,82 euros), Dinamarca (4,59 euros) e por Macau (2,92 euros).

Na categoria espumantes verificou-se, em valor, uma queda menos significativa na União Europeia (-5,1%) e um crescimento muito significativo (57,2%) nos países terceiro.

O destaque nos mercados de exportação de espumantes vai para Angola (573 mil euros), Estados Unidos (154 mil euros) e Brasil (136 mil euros).

Já os crescimentos mais significativos no primeiro trimestre deste ano, na comparação com igual período do ano passado, verificaram-se com Angola (+473,0%), Noruega (+110%) e na Suíça (+84,8%).

A ViniPortugal tem como missão promover a imagem de Portugal enquanto produtor de vinhos, valorizando a marca "Vinhos de Portugal/Wines of Portugal" e contribuindo para um crescimento sustentado do volume e do preço médio dos vinhos portugueses.

