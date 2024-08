Tendo por base os mais recentes dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), a Portugal Fresh -- Associação para a Promoção das Frutas, Legumes e Flores de Portugal destaca o reforço até junho da "trajetória de crescimento das vendas da produção nacional nos mercados externos".

Até junho, a União Europeia absorveu 81% das vendas de frutas, legumes e flores produzidos em Portugal, sendo os principais destinos Espanha (32%), França, Países Baixos, Alemanha e Reino Unido.

Estes cinco mercados concentraram cerca de 74% do valor das vendas, recebendo os produtos portugueses num espaço de três a 36 horas em transporte refrigerado, após saírem das centrais de embalamento das empresas exportadoras.

Em volume registou-se no primeiro semestre uma subida homóloga de 4,2%, para um total de 763 milhões de quilos.

Citado no comunicado, o presidente da Portugal Fresh salienta que "este desempenho positivo é resultado do trabalho árduo e da inovação contínua das empresas portuguesas, que têm investido em tecnologia, sustentabilidade e eficiência para elevar os padrões de qualidade dos seus produtos".

"Neste primeiro semestre exportámos para 121 países e é preciso procurar cada vez mais clientes que estejam disponíveis para valorizar os nossos produtos", afirma Gonçalo Santos Andrade.

Para a totalidade do ano 2024, as expectativas são de crescimento nas exportações, mas a Portugal Fresh adverte que "o setor agrícola e alimentar continua a enfrentar uma conjuntura complexa no que toca à disponibilidade de recursos hídricos".

"O setor tem investido continuamente na melhoria das suas infraestruturas e apostado em investigação e tecnologia de forma a gerir de forma criteriosa a água que tem disponível. Mas chegámos a um ponto em que é urgente um plano estratégico nacional para a gestão dos recursos hídricos, que modernize os perímetros de rega. Defendemos a criação de uma via verde para a construção de charcas e reservatórios de água e a construção de barragens para múltiplos fins", sustenta o presidente da associação.

O Projeto Conjunto de Internacionalização que a Portugal Fresh tem em curso prevê, até 2025, a realização de missões empresariais e ações de prospeção em quatro novos mercados, a participação em seis feiras internacionais e várias iniciativas de promoção para acelerar a presença internacional do setor.

Este projeto tem o apoio do Portugal 2030 - Programa Operacional Competitividade e Internacionalização, e prevê um investimento global de 1.561.663,52 euros, financiado em 48,8% pelo FEDER - Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.

Criada em dezembro de 2010, a Portugal Fresh tem 112 sócios que representam cerca de 5.000 agricultores, sendo a sua missão valorizar a origem "Portugal" e as características dos produtos nacionais, para além de promover as frutas, legumes e flores nos mercados interno e externo.

PD // MSF

Lusa/Fim