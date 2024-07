Em comunicado, a Federação das Indústrias Portuguesas Agro-alimentares (FIPA) realçou que os mais recentes dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) "revelam que a indústria alimentar e das bebidas está, uma vez mais, a responder às expectativas, mesmo quando tem de enfrentar situações complexas ao longo de toda a cadeia".

Segundo a autoridade estatística, as exportações para a União Europeia representaram 2.241 milhões de euros, nos primeiros cinco meses deste ano, o que representa uma subida homóloga de 14,81%.

Já as exportações para países fora da União Europeia, que tinham descido no primeiro trimestre, em termos homólogos, "começam a revelar alguma pujança", com as vendas a alcançar 1.104 milhões de euros até maio, o que reflete um crescimento de 3,05% face a igual período do ano passado.

Comparativamente aos primeiros cinco meses de 2023, o défice da balança comercial da indústria alimentar e das bebidas diminuiu, situando-se atualmente em 7,27%.

Segundo a FIPA, a indústria alimentar e das bebidas nacional tem um volume de negócios de 22,4 mil milhões de euros, um Valor Acrescentado Bruto de 3,8 mil milhões e é responsável por mais de 112.000 postos de trabalho diretos e cerca de 500.000 indiretos.

