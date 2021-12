"Em outubro de 2021, as exportações e as importações de bens registaram variações homólogas nominais de +3,0% e +17,5%, respetivamente (+9,9% e +17,9%, pela mesma ordem, em setembro de 2021)", observou a autoridade estatística.

Já face a outubro de 2019, antes da pandemia de covid-19, as exportações aumentaram 0,7% e as importações 4,4%.

Quando excluídos os combustíveis e lubrificantes, as exportações e as importações aumentaram 1% e 9,6%, respetivamente (+7,4% e +10,5%, em setembro de 2021).

No entanto, comparando com outubro de 2019, as exportações (excluindo combustíveis e lubrificantes) diminuíram 0,4% e as importações cresceram 0,4%.

Desta forma, no mês em análise, o défice da balança comercial de bens aumentou 971 milhões de euros, face ao mesmo mês de 2020 (aumentou 286 milhões de euros em relação a outubro de 2019), atingindo 1.985 milhões de euros.

Excluindo combustíveis e lubrificantes, o défice da balança comercial atingiu 1.242 milhões de euros (um aumento de 525 milhões de euros face a 2020 e de 45 milhões de euros em relação a 2019), apontou o INE.

Numa análise aos três meses terminados em outubro, as exportações aumentaram 9% e as importações cresceram 18,8%, em relação ao mesmo período de 2020 (+12,2% e +20,4%, pela mesma ordem, no 3.º trimestre de 2021).

Porém, comparando com o trimestre terminado em outubro de 2019, as exportações e as importações aumentaram 7,6% e 7,9%, respetivamente.

Desde o início do ano até outubro, as exportações aumentaram 4,3% face ao mesmo período de 2019 e 17,9% face ao mesmo período do ano passado.

Já as importações, entre janeiro e outubro, diminuíram 0,8% face ao mesmo período de 2019 e aumentaram 18,1% face a 2020.

O INE salientou ainda o crescimento homólogo no terceiro trimestre deste ano dos índices de valor unitário das exportações e das importações em 10,8% e 12,5%, respetivamente (+5,9% e +7,1%, no trimestre anterior).

Quando excluídos os produtos petrolíferos, os índices de valor unitário aumentaram 8,4% nas exportações e 8% nas importações (+4,1% e +3,3%, no segundo trimestre).

