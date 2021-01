De acordo com dados estatísticos do Banco de Cabo Verde a que a Lusa teve hoje acesso, sobre as exportações nacionais, de janeiro a outubro, o país exportou 3.159 milhões de escudos (28,5 milhões de euros) em produtos do mar, essencialmente conservas e peixe congelado.

Trata-se de uma quebra de 20% face aos 3.970 milhões de escudos (35,8 milhões de euros) de exportações em produtos do mar de janeiro -- segunda principal a outubro de 2019.