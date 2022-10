Os números divulgados hoje já tinham sido sinalizados pelos partidos na semana passada, depois das reuniões com o executivo de apresentação do cenário macroeconómico.

No Orçamento do Estado para 2022 (OE2022), o executivo previa um rácio da dívida pública face ao Produto Interno Bruto (PIB) de 120%, mas cortou a estimativa e compromete-se agora com uma nova descida em 2023, com o objetivo "de retirar Portugal do pódio dos Estados-Membros da União Europeia mais endividados".

