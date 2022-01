Os objetivos foram elencados pela secretária de Estado para a Economia, Dalva Ringote, que hoje apresentou, em Luanda, as perspetivas de implementação do Programa de Apoio à Produção, Diversificação das Exportações e Substituição das Importações (Prodesi) e do Programa de Reconversão da Economia Informal (PREI).

Os 500 projetos, dos 1.022 aprovados em 2021, no âmbito do Prodesi contam com várias facilidades de acesso ao crédito que totalizam 743 mil milhões de kwanzas (1,2 milhões de euros) para a sua operacionalização.

Dalva Ringote sublinhou que o acesso ao financiamento vai ser acompanhado de forma a assegurar que os recursos financeiros serão alocados aos projetos identificados.

A secretária de Estado adiantou que existe também a perspetiva de desembolsar uma segunda tranche de aproximadamente de 2 mil milhões de kwanzas (3,2 milhões de euros) através do Fundo Ativo de Capital de Risco Angolano (FACRA), direcionados para pequenas e médias empresas, empreendedores e operadores de microcrédito, com a expectativa de financiar mais 1.683 projetos, os mesmos de 2021, beneficiando sobretudo jovens e mulheres.

No que diz respeito ao acesso ao mercado interno, cadastraram-se este ano 35.241 no Portal da Divulgação da Produção Nacional, abaixo da meta inicial de 40 mil produtores, indicou a governante, acrescentando que deverá ser restruturada este ano a marca "Feito em Angola" para dar maior visibilidade aos produtos nacionais.

Quanto ao PREI, que foi lançado no Mercado do "30" em Luanda, e no âmbito do qual foram cadastradas em 2021 mais de 41.000 empresas individuais, incluindo vendedores de bancada, ambulantes e feirantes, o objetivo é expandir para as restantes províncias em abril.

Na quarta-feira, este programa, que visa aumentar a formalização da economia chega ao mercado da Sanzala (Viana) e na quinta-feira será lançado no mercado do Kikolo (Cacuaco), ambos em Luanda.

