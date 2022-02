No acumulado de 2021, as exportações de bens da zona euro para o resto do mundo aumentaram 14,1% para os 2,434 biliões de euros e as importações cresceram 21,4%, atingindo os 2,305 biliões de euros, face ao ano anterior.

Na União Europeia (UE), a balança do comércio externo de bens teve um saldo positivo de 68,9 mil ME, um forte recuo quando comparado com o de 215,8 mil ME do ano anterior.

As exportações atingiram os 2,180 biliões de euros (mais 12,8% do que em 2020) e as importações aumentaram 23%, somando os 2,115 biliões de euros.

Ainda segundo o serviço estatístico europeu, em dezembro de 2021 registou-se um défice de 4,6 mil (ME), face a um excedente homólogo de 28,3 mil ME.

As exportações de bens da zona euro para o resto do mundo foram de 218,7 mil milhões de euros em dezembro de 2021, mais 14,1% do que no mesmo mês de 2020.

Por seu lado, as importações do resto do mundo foram de 223,3 mil ME, um aumento de 36,7% em relação a dezembro de 2020, principalmente devido ao aumento do valor das importações de energia.

Como resultado, a zona euro registou um défice no comércio de bens com o resto do mundo de 4,6 mil milhões de euros em dezembro de 2021, em comparação com um excedente de 28,3 mil milhões de euros no mês homólogo de 2020.

Também em dezembro, a UE apresentou um saldo negativo de 10 mil ME na sua balança comercial de bens com o resto do mundo, após um excedente de 29,3 mil ME no mesmo mês de 2020.

As exportações aumentaram 12,5% para os 198,2 mil milhões de euros e as importações de bens atingiram os 208,2 mil milhões de euros, uma subida de 41,8%, face ao mês homólogo.

