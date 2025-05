De acordo com o mais recente relatório, hoje publicado pelo executivo comunitário, o comércio agroalimentar da UE aumentou em janeiro de 2025, com as exportações a atingirem 19 mil milhões de euros (ME) -- uma subida homóloga de 4% - e as importações a aumentarem para 16 mil ME (mais 19%), com o excedente a abrandar para três mil ME.

No que respeita às exportações de bens agroalimentares, o Reino Unido manteve-se como o primeiro destino das exportações da UE, com um aumento de 137 milhões de euros (3%) em janeiro de 2025, em comparação com o mesmo mês de 2024.

Os EUA continuaram a ser o segundo destino das exportações da UE em janeiro de 2025, com um aumento de 234 milhões de euros (10%) em comparação com janeiro de 2024.

No que respeita às importações, o valor atingiu 16 mil ME em janeiro de 2025, mais 19% do que em janeiro de 2024.

A Comissão Europeia explica esta subida com preços elevados de uma série de importações da UE, em especial dos produtos do cacau e do café.

