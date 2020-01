EuroBic corta relações comerciais com entidades ligadas a Isabel dos Santos O banco EuroBic decidiu hoje terminar as relações comerciais com entidades e pessoas ligadas à empresária Isabel dos Santos, sua acionista indireta, devido ao envolvimento nos 'Luanda Leaks'. economia Lusa economia/eurobic-corta-relacoes-comerciais-com_5e25f685281deb1beb187949





O Conselho de Administração do EuroBic deliberou "encerrar a relação comercial com entidades controladas pelo universo da acionista Eng.ª Isabel dos Santos e pessoas estreitamente relacionadas com a mesma", pode ler-se num comunicado hoje divulgado pelo banco.

A entidade, presidida pelo ex-ministro das Finanças Fernando Teixeira dos Santos, tomou a decisão "na sequência dos eventos mediáticos suscitados pela divulgação de informações reservadas relativas à Eng.ª Isabel dos Santos -- apresentadas internacionalmente como Luanda Leaks".

O EuroBic indica ainda "a perceção pública de que este Banco possa não cumprir integralmente as suas obrigações pelo facto de a Eng.ª Isabel dos Santos ser um dos seus acionistas de referência" como motivo para o corte de relações comerciais.

O banco adianta ainda que "os pagamentos ordenados pela cliente Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola (Sonangol) à Matter Business Solutions respeitaram os procedimentos legais e regulamentares formalmente aplicáveis" no que concerne à prevenção de branqueamento de capitais.

