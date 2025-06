Às 18:03 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,1421 dólares, quando na sexta-feira, pela mesma hora, negociava a 1,1388 dólares.

O euro também subiu face à libra, mas recuou relativamente ao iene.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou a taxa de câmbio de referência do euro em 1,1410 dólares.

Após os presidentes dos Estados Unidos e da China terem falado ao telefone na passada quinta-feira, delegações de ambos os países reuniram-se hoje em Londres para continuar a negociar uma solução para a guerra comercial iniciada por Washington há pouco mais de dois meses com a imposição de tarifas a diversos países, à qual a China respondeu com as suas próprias contramedidas.

As negociações poderão prosseguir na terça-feira, na capital do Reino Unido, ainda que hoje o conselheiro económico dos Estados Unidos Kevin Hassett tenha dito à CNBC que espera uma reunião curta "com um grande aperto de mão" sobre as terras raras.

Dados hoje divulgados revelaram que o PIB do Japão se contraiu 0,2% no primeiro trimestre.

Por outro lado, o índice de preços no consumidor (IPC), o principal indicador da inflação na China, caiu pelo quarto mês consecutivo em maio, descendo 0,1% em termos homólogos, o mesmo valor registado em abril e março.

Hoje foi também divulgado que as exportações da China aumentaram menos do que o esperado em maio, repercutindo a diminuição do volume de mercadorias enviadas para os EUA em plena guerra comercial.

Divisas..............hoje...............sexta-feira

Euro/dólar............1,1421................. 1,1388

Euro/libra............0,84251................ 0,84243

Euro/iene.............164,98................. 165,01

Dólar/iene............144,46................ 144,93

LT (APL) // CSJ

Lusa/Fim