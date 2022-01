Às 18:10 (hora de Lisboa), o euro negociava a 1,1441 dólares, quando na terça-feira quase à mesma hora seguia a 1,1355 dólares.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou a taxa cambial de referência do euro em 1,1370 dólares.

Os mercados já descontaram que a Reserva Federal norte-americana vai endurecer a sua política monetária e subir as taxas de juro e registam uma maior tolerância ao risco. Por isso, as bolsas sobem e a rentabilidade da dívida soberana cai.

Hoje foi anunciado que os preços no consumidor nos Estados Unidos aumentaram 7% no ano de 2021, com a inflação no nível mais alto desde junho de 1982.

Divisas...............hoje..............terça-feira

Euro/dólar............1,1441.................1,1355

Euro/libra............0,83486...............0,83382

Euro/iene.............131,10.................131,09

Dólar/iene............114,59.................115,46

