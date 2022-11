Às 18:00 (hora de Lisboa), o euro negociava a 1,0111 dólares, quando na segunda-feira seguia a 1,0042 dólares.

O euro tem negociado quase sempre abaixo do valor do dólar desde 20 de setembro, mas na segunda-feira voltou a alcançar a paridade.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou o câmbio de referência do euro em 0,9996 dólares.

Mais de 40 milhões de eleitores já votaram antecipadamente em todo o país nestas eleições, em que estão em jogo as maiorias na Câmara dos Representantes e no Senado, as duas câmaras do Congresso dos Estados Unidos.

Divisas................hoje.............segunda-feira

Euro/dólar.............1,0111.................1,0042

Euro/libra............0,87225................0,87193

Euro/iene.............146,61..................146,67

Dólar/iene............145,00..................146,06

