Às 17:55 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,0553 dólares, quando na quarta-feira à mesma hora negociava a 1,0385 dólares.

A Fed decidiu subir a taxa de juro de referência em 75 pontos base, o terceiro aumento desde março e o maior desde 1994.

A decisão da Fed foi anunciada em comunicado após uma reunião de dois dias do comité de política monetária do banco central norte-americano e a taxa dos fundos federais fica agora entre 1,50% e 1,75%.

No mesmo dia, Banco Central Europeu (BCE) prometeu "flexibilidade" na política monetária para acalmar a tensão no mercado de dívida, após uma reunião de emergência do Conselho de Governadores, anunciando também que vai "acelerar" o projeto de um novo instrumento "anti-fragmentação" para impedir uma divergência acentuada entre as taxas de juro dos países do Norte e os do Sul na zona euro.

Hoje, o Banco de Inglaterra anunciou o aumento da taxa de juro de referência no Reino Unido de 1% para 1,25%, o nível mais alto em 13 anos, para combater o aumento da inflação.

Também o Banco Nacional da Suíça aumentou hoje a sua taxa de juro em meio ponto percentual para -0,25%, o que acontece pela primeira vez em 15 anos, visando combater a subida da inflação e a apreciação drástica do franco suíço.

Divisas...............hoje..............quarta-feira

Euro/dólar............1,0553.................1,0385

Euro/libra............0,85311...............0,86027

Euro/iene.............139,24.................139,67

Dólar/iene............131,95.................134,50

AAT(EO/DF/JS) // JNM

Lusa/fim