Cerca das 18:00 (hora de Lisboa), o euro negociava a 1,2007 dólares, quando na quarta-feira quase à mesma hora seguia a 1,2031 dólares.

O Banco Central Europeu (BCE) anunciou hoje que decidiu deixar as taxas de juro inalteradas, em mínimos históricos, e que vai continuar as compras de dívida a um ritmo acelerado, no âmbito do programa de emergência lançado há um ano para atenuar os efeitos económicos da pandemia na zona euro.

Em conferência de imprensa após a reunião de hoje, a presidente do BCE, Christine Lagarde, observou que a economia da zona pode ter recuado no primeiro trimestre, mas parece retomar o crescimento no segundo.

O euro subiu com o otimismo cauteloso de Lagarde, mas viria a recuar pouco depois com a divulgação dos pedidos semanais de subsídio de desemprego nos Estados Unidos.

Na semana passada, as inscrições para subsídio de desemprego recuaram para 547.000, o nível mais baixo desde a segunda quinzena de março de 2020.

O BCE fixou o câmbio de referência do euro em 1,2046 dólares e a moeda europeia negociou entre 1,2002 e 1,2070 dólares.

Divisas...............hoje................quarta-feira

Euro/dólar............1,2007....................1,2031

Euro/libra............0,86720..................0,86343

Euro/iene.............129,93....................130,03

Dólar/iene............108,20....................108,07

