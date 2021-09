Pelas 18:00 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,1571 dólares, quando na quarta-feira, pela mesma hora, negociava a 1,1601 dólares.

O euro também caiu em comparação com a libra e com o iene.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou o câmbio de referência do euro em 1,1579 dólares.

A presidente do BCE, Christine Lagarde, afirmou, na quarta-feira, que o processo de recuperação económica, na sequência da pandemia de covid-19, é "incomum", notando que os níveis pré-pandémicos podem ser alcançados no final do ano.

"Ainda não ultrapassámos as dificuldades. Estamos num processo de recuperação incomum [...]. No final do ano, a zona euro deverá regressar aos níveis pré-pandémicos", referiu Christine Lagarde, que falava, na altura, no fórum do BCE, subordinado ao tema "Além da pandemia: o futuro da política monetária", que decorreu em formato 'online'.

Lagarde destacou ainda a "rápida campanha de vacinação", o fim das restrições, "com exceção das medidas de proteção social" e, consequentemente, o regresso aos locais de trabalho, como alguns dos pontos que estão a contribuir para a recuperação económica.

Contudo, ressalvou que ainda existem "incertezas" que podem condicionar o crescimento, nas quais se inclui a evolução da variante delta.

