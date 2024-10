Às 18:00 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,0958 dólares, quando na véspera seguia a 1,1029 dólares.

O dólar tem vindo a reforçar-se nos últimos dias e hoje continuou a sua valorização depois de ter sido divulgado que a taxa de desemprego recuou em setembro para 4,1% nos Estados Unidos, contra 4,2% em agosto, com a criação de emprego a subir e a ultrapassar as expectativas dos mercados, segundo os dados do Departamento do Trabalho.

Estes são os primeiros números do desemprego conhecidos depois de a Reserva Federal (Fed) ter iniciado um ciclo de redução das taxas de juro há duas semanas e os dados serão uma das chaves para avaliar o ritmo das descidas, após um período de 11 subidas que o banco central norte-americano começou em março de 2022.

Divisas..............hoje..........quinta-feira

Euro/dólar..........1,0958...............1,1029

Euro/libra..........0,83558.............0,84056

Euro/iene...........163,22...............161,84

Dólar/iene..........148,94...............146,74

