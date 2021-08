Às 18:00 (hora de Lisboa), o euro negociava a 1,1710 dólares, quando na segunda-feira ao final da tarde seguia a 1,1775 dólares.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou o câmbio de referência do euro em 1,1767 dólares.

As vendas a retalho caíram nos Estados Unidos 1,1% em julho em relação ao mês anterior, números piores do que o esperado, mas a produção industrial subiu 0,9%, mais do que o previsto.

Na zona euro, foi anunciado que o Produto Interno Bruto (PIB) subiu 2% no segundo trimestre em relação aos primeiros três meses, dados que ficaram em linha com as previsões.

O dólar subiu em relação a quase todas as principais divisas por ser um refúgio para os investidores em períodos de incerteza que levam a evitar o risco.

Divisas...............hoje................segunda-feira

Euro/dólar............1,1710.................... 1,1775

Euro/libra............0,85293.................. 0,85077

Euro/iene.............128,27.................... 128,62

Dólar/iene............109,53.................... 109,23

EO // JNM

Lusa/fim