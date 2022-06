Pelas 18:03 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,0508 dólares, quando na quarta-feira, pela mesma hora, negociava a 1,0577 dólares.

O euro também caiu face à libra e ao iene.

O BCE fixou o câmbio de referência do euro em 1,0493 dólares.

Os novos pedidos de subsídio de desemprego nos Estados Unidos diminuíram em 2.000 na semana concluída em 18 de junho, para 229.000, face à semana anterior, anunciou hoje o Departamento do Trabalho norte-americano.

Na semana anterior, os novos pedidos de subsídio desemprego na maior economia do mundo situaram-se em 231.000, sendo que os números que hoje saíram, de 229.000 pedidos, ficaram acima da previsão da média dos economistas consultados pela da agência de informação financeira Bloomberg (226.000).

A média das últimas quatro semanas, que constitui um indicador mais fiável da evolução do mercado laboral deste país, fixou-se em 223.500 pedidos.

Na quarta-feira, o presidente da reserva federal norte-americana (Fed), Jerome Powell, disse, que o ritmo de futuros aumentos dos juros irá depender se e com que rapidez a inflação comece a cair, o que a instituição irá avaliar "reunião a reunião".

Numa intervenção no Senado, o presidente da Reserva Federal norte-americana (Fed) reafirmou a determinação da instituição em aumentar suficientemente as taxas de juro para desacelerar a inflação, um compromisso que alimentou preocupações de que a luta do banco central contra a subida dos preços possa levar a economia à recessão.

A Fed decidiu na semana passada subir a taxa de juro de referência em 75 pontos base, o terceiro aumento desde março e o maior desde 1994.

Divisas...............hoje..............quarta-feira

Euro/dólar............1,0508.................1,0577

Euro/libra............0,85938...............0,86213

Euro/iene.............141,61.................144,08

Dólar/iene............134,76.................136,22

