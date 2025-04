Euribor cai a 3 meses para novo mínimo e fecha abril com médias mensais a descerem

Lisboa, 30 abr 2025 (Lusa) -- A Euribor desceu hoje a três, seis e 12 meses, no prazo mais curto para um novo mínimo desde dezembro de 2022, e termina abril com as médias mensais a caírem fortemente nos três prazos.