O anúncio terá lugar durante a cimeira do Diálogo de Segurança Quadrilateral (Quad), que se realiza hoje em Wilmington (no estado norte-americano do Delaware), pelo presidente norte-americano, Joe Biden.

Segundo as autoridades norte-americanas, que falaram sob anonimato, a cimeira dará prioridade à cooperação marítima no Indo-Pacífico. Será anunciada uma maior colaboração tecnológica, programas conjuntos de formação em matéria de segurança e uma vigilância reforçada para rastrear as frotas de pesca ilegais, principalmente chinesas, que operam na região.

Este tipo de colaboração marítima foi anunciado pela primeira vez na cimeira Quad no Japão há dois anos, coincidindo com a reunião do G7. A novidade está agora na sua expansão para que os parceiros do Quad possam monitorizar as águas que vão do Pacífico ao Oceano Índico, graças a maior colaboração por parte da Índia.

Ainda hoje, os líderes anunciam a realização, pela primeira vez, de patrulhas marítimas conjuntas no Indo-Pacífico. Um navio da guarda costeira dos Estados Unidos acolherá a bordo homólogos japoneses, australianos e indianos com o objetivo de melhorar a coordenação entre as forças.

Ainda não se sabe quando é que estas patrulhas conjuntas poderão começar, mas esta semana meios de comunicação social japoneses, citando fontes diplomáticas, disseram que poderá ser no próximo ano.

Pequim mantém disputas territoriais com vários países da Ásia-Pacífico, incluindo o Japão. Também países como as Filipinas e a Indonésia têm protestado junto da China contra as atividades de pesca levadas a cabo por navios chineses nas águas disputadas do Mar do Sul da China, onde Pequim também construiu ilhas artificiais com infraestruturas militares.

Outra iniciativa relevante que hoje ocorrerá será a institucionalização do Quad para garantir a sua sobrevivência face aos ciclos políticos dos países que o compõem. Os Estados Unidos têm eleições presidenciais já em novembro.

Especificamente, será anunciada a criação no Congresso dos Estados Unidos um grupo de trabalho envolvendo congressistas democratas e republicanos dedicados a defender e promover esta aliança.

A próxima cimeira do Quad está marcada para 2025 na Índia.

IM // ACL

Lusa/Fim