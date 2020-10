Okonjo-Iweala foi proposta para assumir a liderança da OMC após terem terminado as consultas entre os 164 Estados-membros e de ter sido a candidata com mais apoios, quando disputava o cargo com a ministra do Comércio da Coreia do Sul, Yoo Myung-hee.

"Uma delegação não apoiou a candidatura de Okonjo-Iweala e disse que vai continuar a apoiar a candidata da Coreia do Sul. Essa delegação foi a dos Estados Unidos", anunciou o porta-voz da OMC, Keith Rockwell.

