Nos primeiros seis meses deste ano, as vendas líquidas da empresa de telecomunicações sueca caíram 11% em termos homólogos, refere a empresa em comunicado.

Até junho deste ano fiscal, o volume de negócios da Ericsson ascendeu a 113.173 milhões de coroas (9.895 milhões de euros), inferior ao contabilizado no primeiro semestre de 2023 (126.997 milhões de coroas, isto é, 11.103 milhões de euros), adianta.

No entanto, o lucro operacional bruto (ebitda) cresceu 67% no primeiro semestre do ano fiscal de 2024 para 7.319 milhões de coroas (639,9 milhões de euros), face aos 4.390 milhões de coroas (383,8 milhões de euros) no mesmo período do ano passado, o que a empresa vê como uma prova da sua "competitividade" num ambiente difícil.

O presidente executivo da Ericsson, Börje Ekholm, afirmou que "os resultados sublinham a competitividade", adiantando que continuarão a ser tomadas medidas pró-ativas para "posicionar o negócio com vista a ter sucesso a longo prazo".

No entanto, "esperamos que as condições de mercado continuem a ser desafiantes este ano", concluiu o gestor.

JS // JNM

Lusa/Fim