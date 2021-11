"Instalado pela EllaLink entre os 'data centers' International Business Exchange da Equinix em São Paulo, Lisboa e Madrid, o novo sistema "permite um ganho de 50% em termos de desempenho entre o Brasil, Portugal e Espanha, quando comparado com as rotas de dados anteriores que transitavam pela América do Norte", refere a empresa.

"Reduzir a latência é um fator crítico" para os fornecedores de conteúdos, empresas de 'cloud' e instituições financeiras, "para as quais um atraso de alguns milissegundos pode ter impacto na rentabilidade das operações comerciais".

A Equinix diz que foi selecionada pela EllaLink "devido à experiência da empresa no fornecimento de infraestrutura submarina de última geração, bem como graças ao seu denso ecossistema" de redes, 'clouds', provedores de serviços financeiros e de tecnologias de informação.

"Refira-se que a Equinix é parceira em termos de interconexão de mais de 40 projetos de cabos submarinos", adianta a empresa.

De acordo com a empresa, "99% do tráfego intercontinental passa por cabos submarinos, sendo que apenas 1% do tráfego é transportado por sistemas de satélite".

O valor do mercado global de cabos submarinos deverá ascender a 22 mil milhões de dólares em 2025, "mais do que o dobro de 2019", esperando que atinja "os 30 mil milhões em 2027".

Uma parte "significativa deste crescimento será impulsionada pelos cabos que interligam a América Latina ao resto do mundo", adianta.

"Lisboa é um dos principais 'hubs' de cabos submarinos do mundo, interligando Portugal a África e América do Sul", refere o diretor-geral da Equinix Portugal, Carlos Paulino.

"O nosso 'data center' de Lisboa (LS1) está estrategicamente localizado, possuindo conectividade direta a todos os cabos submarinos em Portugal, sendo ideal para as empresas que pretendem usufruir destas autoestradas submarinas de forma simples e eficiente", salienta, citado em comunicado.

O EllaLink é um projeto "muito importante para Portugal, sendo também relevante por permitir à Europa um maior controlo sobre o tráfego global da Internet", sublinha Carlos Paulino.

