"Temos condições criadas para o efeito, temos condições de biossegurança, a ANEP inclusive fechou contrato com vários fornecedores e temos já produtos de proteção que estamos a mandar também para o interior do país", afirmou hoje à Lusa o presidente da ANEP, António Pacavira.

Segundo o líder associativo, o processo de munir as escolas particulares com material de biossegurança, sobretudo colégios, pelo país está em curso, frisando que "há quem esteja com 100% de condições, outros com 90%", mas assegurou que até dia 13 espera que estejam garantidas todas as condições.