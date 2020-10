As obras visaram modernizar as infraestruturas da enfermaria de cardiopneumologia, melhorando a farmácia, os quartos, a sala de tratamento e o sistema de oxigénio, segundo um comunicado do Hospital Central de Maputo.

Durante as obras, foram também comprados e instalados um aparelho de raio X portátil, negatoscópios, um aparelho ventilador portátil e caixas de incubação, além de ter sido instalado um sistema de controlo de câmaras de vigilância e outro de controlo de incêndios, referiu a nota.