De acordo com dados da execução orçamental de janeiro a junho, a que a Lusa teve hoje acesso, 85,4% da energia produzida em Moçambique neste período foi garantida por aproveitamos hidroelétricos, e 83,2% apenas para Hidroelétrica de Cahora Bassa, neste caso com um total de 8.396.380 MWh, 57,9% da meta para todo o ano.

A produção de eletricidade em Cahora Bassa, província de Tete, centro de Moçambique, voltou a bater recordes no primeiro semestre, mas a administração alertou anteriormente que em termos de disponibilidade hídrica, a barragem apresentava em 30 de junho uma cota de 316,98 metros, correspondente 59,17% do armazenamento útil da albufeira.

"Este nível de armazenamento, significativamente baixo para este período, é influenciado por fracas afluências causadas pelo fenómeno 'El Niño', que é caracterizado por um nível de precipitação abaixo do normal", admitiu a empresa, alertando para eventuais condicionalismos nos próximos meses.

A albufeira de Cahora Bassa é a quarta maior de África, com uma extensão máxima de 270 quilómetros em comprimento e 30 quilómetros entre margens, ocupando 2.700 quilómetros quadrados e uma profundidade média de 26 metros.

Já a produção térmica em Moçambique no primeiro semestre, envolvendo oito centrais a diesel ou a gás, recuou globalmente 8,9% face ao mesmo período de 2023, para 1.431.364 MWh, com uma quota de 14,2% do total da energia produzida no país.

A produção nos parques solares caiu 13,7% até final de junho, para apenas 45.017 MWh, e uma quota de 0,4% do total, de acordo com os mesmos dados.

