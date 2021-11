De acordo com uma nota da diamantífera angolana, com a cessação de 16,4% de quotas da Wargan, a Endiama e a Al Rosa passam a ter participações de 41% na Sociedade Mineira de Catoca, sendo que a LL International mantém a sua participação de 18%.

O processo de aquisição de participações da Wargan foi anunciado em 21 de janeiro deste ano pela administradora para a Geologia e Desenvolvimento Mineiro da Endiama, Ana Feijó.

Na altura, Ana Feijó referiu que foram pagos na totalidade à Wargan cerca de 70 milhões de dólares (60,5 milhões de euros), com capitais próprios da empresa.

"O objetivo principal dessas ações é de reforçar o papel da Endiama, de uma empresa operadora. Deixaremos de ser concessionários e passaremos a ser uma empresa que não será só de gestão de participações, mas sim assumir o seu papel fundamental, o seu 'core business', que é de prospeção, produção, tratamento do minério, lapidação e comercialização", realçou.

Ana Feijó salientou que estas ações vão promover o aumento da produção, uma maior rentabilidade, o aumento de receitas e, consequentemente, a melhoria da vida dos trabalhadores.

Há três anos, a Lusa noticiou que o Presidente angolano, João Lourenço, promulgou o negócio da venda da participação de 16,4% da Odebrecht envolvida no escândalo de corrupção no Brasil na Sociedade Mineira de Catoca, que explora a quarta maior mina de diamantes a céu aberto do mundo.

O negócio tinha sido acordado pelos sócios da mina no leste de Angola em agosto de 2017 e foi promulgado por decreto presidencial em 04 de janeiro de 2018.

O documento referia que a participação do grupo brasileiro, através da sua sucursal na Alemanha, a Odebrecht Mining Services Investiments GmbH, era alienada a favor da empresa Wargan Holdings, que por sua vez é detida a 100% pelos russos da Al Rosa PJSC, que operam em Catoca.

O decreto definia ainda que a Wargan Holding alienava a mesma participação de 16,4% à Al Rosa e à Endiama, "de acordo com os termos de compromisso específicos acordados para o efeito" em partes iguais de 8,2%.

Com o negócio, a Sociedade Mineira de Catoca passou a contar com uma estrutura acionista liderada pela Al Rosa e pela Endiama, ambas com uma participação de 41%, mantendo os chineses da LL International Holding BV 18%.

No decreto presidencial de 04 de janeiro de 2018, era referido que a Odebrecht Angola "cumpriu integralmente o propósito definido de levar a Sociedade Mineira de Catoca Limitada em conjunto com a Endiama EP e os demais acionistas à maturidade operacional", mas que "manifestou a intenção de alienar a sua quota" para "concentrar-se nos seus projetos de infraestruturas".

