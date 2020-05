De acordo com o Inquérito Anual às Empresas (IAE) do INE, em 2018 registou-se um "forte acréscimo" de empresas ativas nas ilhas da Brava (74,1%) e do Fogo (35,5%) comparativamente ao ano 2017 e, em sentido contrário, notou-se uma "diminuição significativa" na ilha de São Nicolau (-50,9%).

As empresas sem contabilidade organizada representavam há dois anos cerca de 66% das empresas ativas em Cabo Verde, prosseguiu a nota do INE, mas constatou um maior aumento nas empresas com contabilidade organizada, de 8,3%, contra 2,8% nas empresas sem contabilidade.