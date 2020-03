Empresas de Wuhan autorizadas a retomar "gradualmente" a atividade

As empresas na cidade chinesa de Wuhan, epicentro do surto de Covid-19 e em quarentena desde janeiro passado, podem retomar "gradualmente" a atividade, informaram hoje as autoridades locais.

Lusa

