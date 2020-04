Empresas angolanas autorizadas a transferir descontos para trabalhadores As empresas angolanas vão poder transferir os descontos da Segurança Social para o salário dos trabalhadores em abril, maio e junho, no âmbito das medidas hoje aprovadas pelo executivo para aliviar os efeitos da pandemia covid-19 sobre as famílias. economia Lusa economia/empresas-angolanas-autorizadas-a-transferir_5e8f01e98ca77d1967a4d0a4





A decisão, a que a Lusa teve acesso, foi tomada hoje pela Comissão Económica do Conselho de Ministros, como resposta aos efeitos da pandemia do novo coronavírus e da redução acentuada do preço do barril de petróleo no mercado internacional sobre as empresas e as famílias.

Além desta medida, que significa para os trabalhadores um ganho de 3% no seu salário, o executivo angolano vai disponibilizar 315 milhões de kwanzas (517 mil euros) para apoiar as famílias mais carenciadas com bens da cesta básica.