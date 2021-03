"As empresas portuguesas não são capitalizadas como devem ser. Nascem de uma ideia de um empresário, mas desenvolvem-se com um défice de capital. Falta apoio de médio e longo prazo para o financiamento às empresas e a banca deve criar alternativas ao curto prazo", defendeu o presidente do NERVIR - Associação Empresarial de Vila Real, José Magalhães Correia.

O responsável da NERVIR falava durante a conferência 'Portugal que faz', iniciativa do Novo Banco e da Global Media Group, dedicada à região de Trás-os-Montes, Alto Tâmega e Douro que decorreu hoje no Régia-Douro Park, em Vila Real, com moderação do jornalista Paulo Ferreira.

José Magalhães Correia alertou ainda que a banca deve "encontrar soluções de financiamento que facilitem a vida das empresas", caso contrário "pode criar-se uma situação muito perigosa para empresas que já estão descapitalizadas".

O presidente da Associação Empresarial do Distrito de Bragança (NERBA), Hélder Teixeira, que também participou no debate, apontou a necessidade de uma "maior clareza nos apoios".

"São pouco claros e aquilo que é dito na televisão as pessoas não têm acesso. [No interior] temos pequenas empresas de uma ou duas pessoas e com dificuldade em aceder a estes programas", sublinhou.

Hélder Teixeira defendeu ainda que, após a pandemia, é necessário criar "linhas de apoio que permitam aos empresários recorrer a esses apoios para alavancar os seus projetos".

E acrescentou que os empresários do interior estão habituados a viver constantemente em crise, seja "financeira, ambiental ou de acessos".

O presidente da Associação Empresarial do Alto Tâmega (ACISAT), Vítor Pimentel, realçou que os processos de apoio aos empresários são burocratizados e que "nem sempre as ajudas chegam em tempo útil para salvar empresas".

"A nossa região [Alto Tâmega] é marcada por empresários com extrema resiliência, caso contrário não estavam lá e já tinham desistido", apontou, lembrando as dificuldades que o pequeno comércio, restauração e hotelaria estão a sentir devido à quebra do turismo, um setor que estava em crescimento antes da pandemia de covid-19.

Já o presidente da Associação Comercial, Industrial e Serviços de Macedo de Cavaleiros, Paulo Moreira, frisou que estas regiões têm "um número de pessoas limitado para o potencial".

"Estamos a falar de regiões desertificadas por natureza. Temos condições de excelência, características próximas entre as três [regiões], quer cultural, alimentar ou de turismo de qualidade, mas com um número de pessoas limitado para o nosso potencial", atirou.

Paulo Moreira assinalou ainda uma "barreira entre o litoral e o interior" do país para as estratégias de desenvolvimento a nível empresarial e apontou a importância da ligação a Espanha.

O CEO do Novo Banco, António Ramalho, referiu que o pós-pandemia pode criar "uma nova oportunidade" com Espanha para estas regiões devido a "um enquadramento diferente".

"Sentimos neste momento que a redução das cadeias de valor nos trará uma maior proximidade a um mercado ibérico, pela proximidade territorial que estava quase condenada a um segundo plano e pode ser uma luz ao fundo do túnel", adiantou.

António Ramalho apontou ainda o potencial de crescimento no mercado externo ao nível do turismo, destacando que este estava em crescimento antes da pandemia, mas dependia ainda muito dos turistas nacionais.

