"Estamos em conversações com a EDM para termos mais descontos, em princípio pedimos 50% de desconto", afirmou o vice-presidente com o pelouro de Energia da CTA, em conferência de imprensa, em Maputo, capital do país.

Na semana passada, o Governo moçambicano anunciou um desconto geral na tarifa de energia de 10% enquanto durar o estado de emergência, que vigora desde 01 de abril.