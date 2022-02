"A decisão de relaxamento vem no momento certo", anunciou Muhammad Abdullah, diretor da CTA com o pelouro do turismo, após o anúncio de Filipe Nyusi na quarta-feira.

"Para o setor do turismo, é uma lufada de ar fresco e uma oportunidade real para a retoma do setor: o fim do recolher obrigatório, o alargamento de horários e o aumento do número de pessoas em eventos aumentam a confiança e otimismo", referiu.

O dirigente propõe outras medidas para dinamizar o setor: implementação de vistos online, promoção digital do destino Moçambique e criação de um secretariado de convenções.

Maior mobilidade gera oportunidades de turismo, concluiu.

Moçambique tem 68% da população vacinada e vive uma fase de recuo da covid-19, após o pico da quarta vaga no início de janeiro.

O país acumula 224.791 casos e 2.189 mortes.

A covid-19 provocou pelo menos 5.848.104 mortos em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China.

A variante Ómicron, que se dissemina e sofre mutações rapidamente, tornou-se dominante no mundo desde que foi detetada pela primeira vez, em novembro, na África do Sul.

