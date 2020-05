Rizwan Adatia circulava durante o dia numa via rápida, na zona do Bairro do Fomento, quando a sua viatura foi bloqueada junto a um semáforo, relataram testemunhas ouvidas pela polícia, que hoje revelou detalhes da ocorrência em conferência de imprensa.

Depois de ter sido bloqueado, um dos quatro raptores apontou-lhe uma arma de fogo, obrigando-a a sair da sua viatura.