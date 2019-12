Empresariado moçambicano cria Câmara do Petróleo e Gás para aproveitar advento do setor em Moçambique Um grupo de empresários moçambicanos criou uma Câmara de Petróleo e Gás (CPGM), uma iniciativa que visa aproveitar as oportunidades que a indústria, agora em ascensão, vai oferecer. economia Lusa economia/empresariado-mocambicano-cria-camara-do_5dfddcef0ec193799aeacb44





"A Câmara do Petróleo e Gás é uma associação não lucrativa com objetivo de criar uma plataforma onde as pequenas e médias empresas possam aglutinar e preparar-se para a indústria de petróleo no país", disse Florival Mucave, presidente da CPGM, em entrevista à Lusa.

A CGPM, que conta com 27 empresas, 19 das quais moçambicanas, pretende colmatar um dos maiores desafios para os empresários moçambicano no setor de gás: a falta de conhecimento sobre as oportunidades da indústria.