Empresa que explora rubis no norte de Moçambique apoia Reserva do Niassa A Montepuez Ruby Mining (MRM), que explora rubis no norte de Moçambique, anunciou hoje que disponibilizou 300 mil dólares (269 mil euros) para apoiar projetos de geração de renda alternativa em comunidades da Reserva do Niassa.





"A MRM, juntamente com outros doadores e parceiros, apoia os nossos programas de meios de subsistência alternativos, como apicultura, artesanato e pequenos programas de pecuária, que geram renda para as comunidades que vivem dentro da MRM", lê-se num comunicado da empresa, que cita o Colleen Begg, diretor-geral da Reserva Nacional do Niassa.

No total, sete comunidades que estão na Reserva do Niassa serão abrangidas e o principal objetivo das iniciativas é garantir a participação das populações na conservação da biodiversidade, com especial destaque para o leão.